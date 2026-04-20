A maggio, la cantante americana Beth Hart sarà in Italia per due concerti. Il primo si terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 4 maggio, mentre il secondo si svolgerà al Gran Teatro Geox di Padova il 7 maggio. La sua voce blues, riconosciuta a livello internazionale, riempirà i due spazi con il suo stile coinvolgente e potente.

La voce magnetica di Beth Hart approderà in Italia con due date imperdibili nel mese di maggio: la prima all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, lunedì 4 maggio, seguita dal secondo appuntamento giovedì 7 maggio presso il Gran Teatro Geox di Padova. La cantautrice, già nominata ai Grammy Awards, torna sul territorio nazionale dopo il successo ottenuto durante le sue precedenti esibizioni live, portando con sé l’energia del suo undicesimo disco in studio. L’evoluzione artistica di Beth Hart tra successi internazionali e nuovi traguardi. Il percorso della musicista ha vissuto una fase di ulteriore consolidamento con l’uscita, avvenuta nell’ottobre del 2024, del progetto discografico intitolato You Still Got Me.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beth Hart in Italia: la voce blues che incanta Roma e Padova

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