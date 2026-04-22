Berrettini-Prizmic oggi all’Atp Madrid 2026 il match in diretta

Oggi, mercoledì 22 aprile, si disputa all’Atp Madrid 2026 il match tra Matteo Berrettini e Dino Prizmic. Il tennista italiano, attualmente al numero 92 del ranking, affronta per la prima volta in carriera il croato, che ha 20 anni ed è entrato nel torneo passando dalle qualificazioni. Il confronto si svolge nel quadro della prima giornata del torneo sulla terra battuta della capitale spagnola.

Matteo Berrettini, oggi mercoledì 22 aprile, gioca il match di esordio all’ Atp Madrid 2026. L’azzurro, n°92 del ranking, sfida per la prima volta in carriera il croato Dino Prizmic, 20enne n°87 del mondo, entrato nel tabellone principale passando dalle qualificazioni. Chi vince incontrerà lo statunitense Ben Shelton, n°6 Atp, testa di serie n°4 e fresco vincitore dell’Atp Monaco di Baviera in finale contro Flavio Cobolli. Berrettini contro Prizmic all'Atp Madrid 2026 – Il match in diretta Inizio diretta: 220426 13:30 Fine diretta: 220426 17:00 13:30 220426 Berrettini contro Prizmic, sfida inedita E’ una sfida inedita quella tra Berrettini e Prizmic.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Berrettini-Prizmic oggi all’Atp Madrid 2026, il match in diretta Carlos Alcaraz vs Andrey Rublev Shotmaking EPIC | Doha 2026 Semi-Final Highlights Notizie correlate LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11. Dove vedere Berrettini-Prizmic oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 22 aprile, Matteo Berrettini farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-Prizmic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Berrettini-Prizmic al Masters 1000 di Madrid; Mutua Madrid Open Tennis | Prizmic - Berrettini; ATP Madrid 2026, 1° turno: preview Prizmic-Berrettini. Berrettini-Prizmic diretta, segui l'esordio di Matteo a Madrid. Tennis oggi LIVEMatteo Berrettini è pronto all'esordio nel torneo di Madrid. Il tennista azzurro affronterà nel primo turno dell'Atp 1000 spagnolo il croato Dino Prizmic. Il ventenne, numero 87 della classifica mondi ... corrieredellosport.it LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi alla Caja Mágica È una giornata cruciale a Madrid per i colori azzurri. In campo anche il nostro Matteo Berrettini contro Prizmic. Forza ragazzi ATP: Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. WTA: In chiaro su SuperT - facebook.com facebook Attenzione: cambiato l'avversario di Matteo Berrettini. Collignon forfait (problema al polso), ecco Dino Prizmic #Berrettini x.com