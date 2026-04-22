Berlusconi non amava i calvi tutti quelli che lavoravano per lui dovevano avere i capelli Se ho vissuto la calvizie come un problema? No ma una volta… | così Giancarlo Magalli

Durante l’ultima puntata di La Volta Buona, si è parlato di cura del corpo e in particolare di problemi legati alla caduta dei capelli. Giancarlo Magalli ha ricordato come, in passato, fosse stato influenzato da un commento di un ex collega riguardo alla calvizie. Ha anche riferito che in alcune occasioni si è sentito insicuro, anche se attualmente non considera la calvizie un problema.

Il racconto di Magalli si spinge fino agli anni della Fininvest con una battuta ironica che ha acceso il dibattito in studio A La Volta Buona si affrontano spesso temi legati alla cura del corpo e ieri è stata la volta della caduta dei capelli. A intervenire è stato Giancarlo Magalli, che con il suo consueto tono ironico ha rievocato episodi della sua carriera. Il conduttore ha raccontato di non aver mai vissuto la perdita dei capelli come un problema particolarmente rilevante, fatta eccezione per un episodio isolato in cui si sarebbe lasciato convincere a provare un presunto rimedio “miracoloso”. Magalli ha raccontato di essere andato all’estero per acquistare un prodotto contro la caduta dei capelli e di averne comprate diverse confezioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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