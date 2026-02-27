Bianca Balti torna a Sanremo 2026 | Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero Quando ricrescono i capelli tutti pensano che stai bene ma non è così

Bianca Balti sarà nuovamente a Sanremo nel 2026, questa volta come co-conduttrice della serata dedicata ai duetti e alle cover. L’attrice e modella ha condiviso di aver affrontato un anno molto difficile, segnato da un trattamento di chemio, e di aver dovuto superare il lutto della donna che era. Ha aggiunto che, anche se i capelli ricrescono, non sempre si è davvero in pace.

Oggi sta meglio, ha finito le cure, sono ricresciuti i capelli, e torna con una consapevolezza nuova: «È un’emozione grandissima tornare qui. A me di solito le feste non piacciono, ma quella di stasera sarà per me una grande festa». Ma il Festival, per lei, è anche un luogo in cui il dolore può trovare spazio: «Effettivamente quest'ultimo anno è stato l’anno più duro della mia vita, dopo la fine della chemio, perché ho dovuto elaborare il lutto di quella donna spensierata che ero e che non tornerà più, di quella donna che non aveva una cicatrice». E ancora: «Di solito tutti quando vedono che ricrescono i capelli tutti pensano che stai bene, invece ne sto uscendo adesso dopo un anno dalla fine delle cure, piano piano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

