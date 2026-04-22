bergoglio val bene un rave il ricordo pop un anno dopo e il prete dj mette i dischi

A un anno dalla morte di papa Francesco, un evento insolito ha attirato l’attenzione: un rave organizzato in suo onore. Tra musica, luci e atmosfera informale, un prete-dj ha messo i dischi, creando un clima diverso dal solito. L’evento ha coinvolto diverse persone che hanno voluto rendere omaggio al pontefice in modo originale, scegliendo una celebrazione che mescola musica pop e atmosfere festose.

Un modo più bergogliano di ricordare papa Francesco a un anno dalla morte non si poteva trovare. È vero, ci sono state le messe in suffragio, le parole sentite del successore, Leone XIV, sul volo diretto in Guinea Equatoriale, ma il rave cattolico, con oltre 120mila ragazzi l’altra sera a scatenarsi in Plaza de Mayo, nella sua Buenos Aires, è l’omaggio più originale alla memoria di un Pontefice che ha scompaginato la Curia romana e posto la Chiesa in un caos creativo. Dalla Rivoluzione argentina di Maggio a quella ecclesiale e dance di Bergoglio. Perché no? D’accordo, lui preferiva il tango, tanto che per i suoi 78 anni piazza San Pietro si...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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