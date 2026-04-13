Nella serata di ieri, un evento musicale si è svolto al Teatro Burri all’interno del Parco Sempione di Milano, provocando disagi e danni ambientali. Dopo il DJ set, il parco è stato teatro di un rave notturno che ha portato a situazioni di degrado e presenza di rifiuti. La presenza di numerosi partecipanti ha causato problemi alle autorità locali e alle forze dell’ordine.

Un evento musicale notturno organizzato al Teatro Burri ha causato gravi disagi e danni ambientali nel Parco Sempione di Milano nella serata di ieri. Migliaia di giovani hanno occupato il cuore del parco storico per un raduno intitolato Lost Boys, trasformando l’area in una zona di degrado tra rifiuti e situazioni di rischio sociale dopo lo spegnimento della musica. L’appuntamento, che si è protratto dalle ore 15:00 fino alla mezzanotte, ha la partecipazione massiccia di una folla che ha invaso il parterre centrale. La gestione dell’evento ha evidenziato criticità strutturali: numerosi autobar sono stati posizionati all’interno dell’area verde per la vendita di bevande alcoliche e cibo, lasciando il terreno disseminato di bottiglie e scarti al termine delle attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Parco Sempione: rave notturno e degrado dopo il DJ set

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