Bergamo terra di buona contrattazione ma per oltre 40mila addetti gli accordi sono scaduti

A Bergamo, la maggior parte dei contratti collettivi di lavoro sono stati rinnovati, con il 99% dei 340 accordi firmati da CGIL, CISL e UIL. Tuttavia, oltre 40.000 lavoratori si trovano ancora senza un contratto in vigore, poiché alcuni accordi sono scaduti. In totale, sono 336 gli accordi attualmente in vigore nella provincia, che rappresentano quasi tutti i contratti applicati nel territorio.

In provincia di Bergamo risultano applicati 340 contratti diversi. Di questi, CGIL CISL UIL ne hanno firmati il 99%, con accordi che coprono 336.838 lavoratori. Per 4.071 lavoratori vengono applicati contrati firmati da altre sigle. “Se un Paese vuole definirsi davvero progredito, deve partire da un presupposto semplice: la qualità del lavoro è la qualità della democrazia. L’Italia, che la Costituzione vuole fondata sul lavoro e, aggiungiamo, sul lavoro giusto, non può permettersi di costruire la propria competitività comprimendo salari, diritti e tutele – dice Luca Nieri, segretario CISL di Bergamo. Chi immagina che la crescita passi da retribuzioni poco dignitose o da una svalutazione sistematica del lavoro, non solo sbaglia strategia economica, ma indebolisce l’intero tessuto sociale e produttivo del Paese.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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