In Italia ci sono sette basi militari gestite dagli Stati Uniti, con circa 13.000 militari presenti sul territorio. Le strutture sono distribuite in diverse regioni e sono soggette a accordi che ne regolano l'utilizzo e la gestione. Questi accordi stabiliscono le modalità operative e i limiti di intervento delle forze statunitensi nelle aree di competenza. La presenza militare americana in Italia rappresenta una componente significativa delle relazioni militari tra i due paesi.

Roma, 31 marzo 2026 – Quante sono le basi Usa (Nato) in Italia? Quali le infrastrutture militari a disposizione degli Usa? Quanti i militari americani in Italia? Come e quando possono utilizzarle? Sono queste le domande che molti si pongono dopo che l’Italia ha vietato l’uso della base di Sigonella per alcuni voli statunitensi “non autorizzati”. Sulla portaerei Cavour per capire l'attività Nato Neptune Strike Dagli aeroporti passando per le torri radar fino ai porti, sono diverse le infrastrutture militari americane nel territorio italiano mentre sono tredicimila, tra reclute e ufficiali, gli statunitensi di stanza nel nostro Paese. In queste ore sotto i riflettori è finito lo scalo militare di Sigonella in Sicilia dopo che l'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli Usa hanno 7 basi e 13mila militari in Italia: quali sono e dove sono. Gli accordi regolano come possono utilizzarle

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