Su una pagina del quotidiano nazionale viene pubblicata una pubblicità a pagamento che mostra una pompa di benzina con un prezzo elevato. La frase che accompagna l’immagine chiede perché il popolo italiano debba pagare il prezzo di una guerra che non ha iniziato. La pubblicità si trova alla pagina 23 del giornale ed è chiaramente segnalata come avviso pubblicitario in grassetto.

“Perché il popolo italiano deve pagare il prezzo di una guerra che non ha iniziato?”. A pagina 23 del Corriere della Sera di ieri (edizione nazionale) balza all’occhio la pubblicità (avviso a pagamento si precisa in grassetto) che ritrae una pompa di benzina con il prezzo 2.47 eurolitro. L’inserzione acquistata dall’ associazione internazionale Eko stupisce più che altro perché si mette in fila insieme alle altre «Istituzioni europee» che si «incontreranno il 21 aprile (oggi per chi legge, NdR), l’Italia ha il potere di fermare Israele votando la sospensione degli accordi commerciali UE-Israele». L’invito della Onlus internazionale che si occupa di un po’ di tutto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Benzina, sul "Corriere" la pubblicità-choc contro Israele

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