Stati canaglia Francesca Albanese choc contro l’asse Israele-Usa

Per Francesca Albanese, Stati Uniti e Israele sono due stati canaglia. Perlomeno questo è quanto si deduce dal suo ultimo tweet. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, infatti, oggi, poche ore dopo delle operazioni militari israelo-statunitensi in Iran, ha ripostato un tweet di Gianis Varoufakis, discusso ex ministro delle finanze della Grecia sotto il primo governo di Alexis Tsipras, assai critico nei confronti di Israele e Usa. “I due stati canaglia del mondo, Israele e Stati Uniti, hanno scatenato una guerra non contro l'Iran, ma contro il mondo intero”, scrive Varoufakis. Che, poi, aggiunge: “Siamo al fianco degli iraniani, al fianco dell'umanità, contro l'idea che Israele e gli Stati Uniti possano bombardare chiunque vogliano”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

