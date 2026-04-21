Ranieri contro Gasperini ricorda Spalletti contro Totti | manca solo la pubblicità dell’Amaro Montenegro

In un confronto tra allenatori che richiama situazioni passate, si nota come le tensioni tra le due figure siano diventate un appuntamento ricorrente. La squadra è protagonista di episodi che spesso coinvolgono personaggi di spicco e momenti di confronto acceso. La scena calcistica italiana si prepara così a un nuovo capitolo, con rivalità che attirano l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

La Roma ha un talento speciale: produce scontri tra personalità forti con la stessa regolarità con cui cambia allenatore. Il Giornale racconta l’ultimo capitolo: da un lato Ranieri, dall’altro Gasperini, “ in mezzo un solco ormai incolmabile”. Un dirigente che parla di “ quarta scelta” riferendosi all’allenatore, un allenatore che risponde “non scendo al livello di altri”. Anche i Friedkin, scrive il quotidiano, che hanno spedito a Roma Ed Shipley, “ il braccio destro del padre Dan, sono ancora convinti ci sia la possibilità di ricucire lo strappo”. Rassicurazioni per tutti, “ peccato che i soggetti succitati non dialogano più e si sopportano a Trigoria”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ranieri contro Gasperini ricorda Spalletti contro Totti: manca solo la pubblicità dell’Amaro Montenegro Notizie correlate Gasperini ricorda Spalletti contro Totti: manca solo la pubblicità dell’Amaro MontenegroLa Roma ha un talento speciale: produce scontri tra personalità forti con la stessa regolarità con cui cambia allenatore. Leggi anche: Se Ranieri vs Gasp ricorda Spalletti-Totti