Ranieri contro Gasperini ricorda Spalletti contro Totti | manca solo la pubblicità dell’Amaro Montenegro

Da ilnapolista.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un confronto tra allenatori che richiama situazioni passate, si nota come le tensioni tra le due figure siano diventate un appuntamento ricorrente. La squadra è protagonista di episodi che spesso coinvolgono personaggi di spicco e momenti di confronto acceso. La scena calcistica italiana si prepara così a un nuovo capitolo, con rivalità che attirano l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

La Roma ha un talento speciale: produce scontri tra personalità forti con la stessa regolarità con cui cambia allenatore. Il Giornale racconta l’ultimo capitolo: da un lato Ranieri, dall’altro Gasperini, “ in mezzo un solco ormai incolmabile”. Un dirigente che parla di “ quarta scelta” riferendosi all’allenatore, un allenatore che risponde “non scendo al livello di altri”. Anche i Friedkin, scrive il quotidiano, che hanno spedito a Roma Ed Shipley, “ il braccio destro del padre Dan, sono ancora convinti ci sia la possibilità di ricucire lo strappo”. Rassicurazioni per tutti, “ peccato che i soggetti succitati non dialogano più e si sopportano a Trigoria”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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