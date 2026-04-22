Nell’area barese, la Guardia di Finanza ha condotto controlli su 15 distributori di carburante, riscontrando irregolarità presso quattro di essi. L’operazione ha portato alla luce pratiche scorrette legate ai prezzi della benzina e a gestioni non conformi alle normative vigenti. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata, e le verifiche sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

I controlli della Guardia di Finanza nell’area barese hanno messo in luce diverse irregolarità gestionali presso quattro distributori di carburante, a seguito di un’operazione che ha coinvolto complessivamente 15 impianti della provincia. Le verifiche effettuate dai militari hanno evidenziato problemi legati alla trasparenza dei prezzi esposti e a discrepanze tra le tariffe comunicate ufficialmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e quelle effettivamente applicate ai consumatori. Trasparenza mancata e differenziali tra i prezzi alle pompe. Le indagini condotte dai reparti della Gdf di Bari hanno permesso di accertare come alcuni operatori non abbiano rispettato l’obbligo di mostrare chiaramente il costo del combustibile al momento dell’acquisto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina, maxi blitz nel Barese: truffe sui prezzi alle pompe

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