In Pistoia, i prezzi della benzina sono aumentati già in modo evidente, senza che si registrino incrementi improvvisi ma con una tendenza al rialzo che si fa sempre più forte. La mappa dei distributori mostra un incremento diffuso, mentre l’incertezza sulla situazione internazionale e sui trasporti delle materie prime alimenta preoccupazioni sulla possibile prosecuzione di questa salita.

Pistoia, 7 marzo 2026 – La guerra si è fatta subito sentire alle pompe di benzina. Non un balzo clamoroso dei prezzi ma la tendenza al rialzo è netta ed è legittimo il timore che continui la salita con il permanere dell’instabilità dei trasporti delle materie prime e nella incertezza geopolitica. Ieri sui 47 distributori rilevati in provincia di Pistoia dall’Osservatorio dei prezzi ministeriale quasi tutti vendevano il self sopra 1,750, solo in cinque rimanevano sotto quella soglia e in 14 si attestavano intorno a 1,80 (5 sopra quel livello e 9 a 1,7999). Rincari benzina, gasolio oltre i 2,2 euro: prezzi alle stelle in pochi giorni, c’è chi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Effetti della guerra: alle pompe di benzina prezzi già alle stelle. La mappa dei distributori nel Pistoiese

