Benvenuti a Fidenza | ecco il kit gratuito per i nuovi nati in città

Il Comune di Fidenza ha annunciato il lancio di un nuovo progetto denominato “Benvenuti a Fidenza – Kit Nuovi Nati”. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Socogas Group, prevede la consegna di un pacchetto gratuito ai genitori di bambini appena nati nella città. L'obiettivo è offrire un primo supporto ai nuovi residenti e alle loro famiglie, facilitando l'inserimento nel territorio.

Si chiama “Benvenuti a Fidenza – Kit Nuovi Nati” il progetto varato dal Comune in collaborazione con Socogas Group per accogliere i nuovi cittadini fidentini. Alle mamme e ai papà l'Amministrazione comunale ha destinato un concreto gesto di vicinanza: un kit di benvenuto, con alcuni prodotti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Benvenuti ai 93 nuovi nati nel 2025ORVIETO Si rinnova l’appuntamento a Orvieto con l’accoglienza ai nuovi nati in occasione della Giornata della Gentilezza. Benvenuti baby cigni neri: al laghetto di “Milano 2” sono nati sei piccoli e tutta la città li festeggiaSegrate (Milano), 14 febbraio 2026 – Visti da lontano sembrano dei batuffoli neri che galleggiano a pelo d’acqua.