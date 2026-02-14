Benvenuti baby cigni neri | al laghetto di Milano 2 sono nati sei piccoli e tutta la città li festeggia
Segrate, 14 febbraio 2026 – Sei piccoli cigni neri sono appena nati nel laghetto di “Milano 2” e già attirano l’attenzione di passanti e residenti. I piccolini, ancora fragili, si muovono tra le canne, mentre i genitori li seguono con cura. La nascita di questi cigni insoliti ha portato un sorriso tra chi passeggia lungo il laghetto, dove i primi raggi di sole illuminano le piume scure dei piccoli.
Segrate (Milano), 14 febbraio 2026 – Visti da lontano sembrano dei batuffoli neri che galleggiano a pelo d’acqua. Basta avvicinarsi e la meraviglia della natura si svela in tutta la sua bellezza: sono sei cuccioli di cigno nero appena nati nel laghetto di Milano 2, oasi naturale all’interno di Milano 2. A dare notizia della nascita è stato il sempre attivo gruppo social che su Facebook, e ovviamente attraverso azioni concrete di salvaguardia, si prende cura del laghetto. Mamma e papà cigno erano già stati avvistati e fotografati a ottobre. Si sono evidentemente trovati bene a Milano 2, e hanno scelto di eleggerla a loro dimora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
A Merate, nel 2025 sono nati 100 bambini, segnando un incremento di 30 unità rispetto al 2024 e una crescita rispetto alla media degli anni precedenti.
Benvenuti! Sono i primi nati del 2026 a Roma, venuti al mondo nelle prime ore dell’anno presso la Casa di Cura Santa Famiglia, un’istituzione storica della città.
