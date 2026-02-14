Segrate, 14 febbraio 2026 – Sei piccoli cigni neri sono appena nati nel laghetto di “Milano 2” e già attirano l’attenzione di passanti e residenti. I piccolini, ancora fragili, si muovono tra le canne, mentre i genitori li seguono con cura. La nascita di questi cigni insoliti ha portato un sorriso tra chi passeggia lungo il laghetto, dove i primi raggi di sole illuminano le piume scure dei piccoli.

Segrate (Milano), 14 febbraio 2026 – Visti da lontano sembrano dei batuffoli neri che galleggiano a pelo d’acqua. Basta avvicinarsi e la meraviglia della natura si svela in tutta la sua bellezza: sono sei cuccioli di cigno nero appena nati nel laghetto di Milano 2, oasi naturale all’interno di Milano 2. A dare notizia della nascita è stato il sempre attivo gruppo social che su Facebook, e ovviamente attraverso azioni concrete di salvaguardia, si prende cura del laghetto. Mamma e papà cigno erano già stati avvistati e fotografati a ottobre. Si sono evidentemente trovati bene a Milano 2, e hanno scelto di eleggerla a loro dimora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Benvenuti baby cigni neri: al laghetto di “Milano 2” sono nati sei piccoli e tutta la città li festeggia

A Merate, nel 2025 sono nati 100 bambini, segnando un incremento di 30 unità rispetto al 2024 e una crescita rispetto alla media degli anni precedenti.

Benvenuti! Sono i primi nati del 2026 a Roma, venuti al mondo nelle prime ore dell’anno presso la Casa di Cura Santa Famiglia, un’istituzione storica della città.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Benvenuti piccoli cigni neri: al laghetto di Milano 2 sono nati sei cuccioli e tutta la città li festeggiaLa covata è stata subito adottata da decine di appassionati. Ora c’è solo il timore che possa finire nel mirino delle temibili e voraci tartarughe, per il momento in letargo ... msn.com

Da Ok Bimbo a Noci è stata aperta una nuova lista baby a nome INTINI MARIANNA e GIACOVELLI GIUSEPPE per la loro piccola Lucia. Info lista 080 219 7157 Benvenuti da Ok Bimbo facebook