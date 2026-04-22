Il 30 aprile 1945, la salma di Mussolini fu trafugata dal cimitero di Musocco, nel cimitero monumentale di Milano. Quel giorno, i resti furono spostati da quella che era stata la loro sistemazione definitiva. Da allora, quella porzione di terreno nel cimitero non era stata più alterata fino a quel momento.

L’ultima volta che quel preciso fazzoletto di terra del cimitero di Musocco, il Monumentale di Milano, era stata smosso, era il 30 aprile 1945. La guerra era agli sgoccioli ma in Italia c’era già stata la resa dei conti culminata con l’orgia catartica al distributore di benzina di piazzale Loreto a Milano. È la notte tra il 22 e il 23 aprile 1946. Tre ombre scivolano furtive e si dirigono verso una tomba anonima, la numero 384 del campo 16. È un rettangolo senza nome e senza croce: lì è stato inumato in segreto Benito Mussolini, su ordine del prefetto e per direttiva di Alci de De Gasperi. Quel gruppetto è capitanato da un ventiseienne, Domenico Leccisi, fascista convinto e ammiratore del duce, fondatore del Partito democratico fascista assieme a Mauro Rana e Domenico Parozzi che partecipano all’impresa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Benito Mussolini, quando trafugarono la salma

Benito Mussolini: anatomia di un dittatore

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