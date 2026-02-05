Olimpiadi 2026 scatta la zona rossa a Fabbrica Vapore per cena Capi stato | traffico in tilt

Questa sera a Milano, si vive un’ora di tensione. Intorno alla Fabbrica del Vapore è scattata la zona rossa per la cena dei Capi di Stato delle delegazioni olimpiche, con il presidente Sergio Mattarella presente. Il traffico si è bloccato, le strade sono state chiuse per garantire la sicurezza. La città si prepara a una serata di grande evento, ma anche di disagi per i cittadini.

Scatta la zona rossa a Milano intorno alla Fabbrica del Vapore, dove questa sera è prevista la cena dei Capi di Stato delle delegazioni olimpiche, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le strade tra piazzale Baiamonti, Monumentale, Cenisio e via Bramante sono transennate e chiuse al traffico di macchine e pedoni fino alle 24 di questa notte. Deviate le corse di tram e autobus, disagi e rallentamenti per la circolazione delle macchine nelle strade attorno alla zona rossa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La città si prepara alla grande notte di Milano, dove i fratelli Cerea cucineranno la cena di gala che inaugura ufficialmente le Olimpiadi 2026.

Durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è stata istituita una zona rossa attorno a Rho Fiera Milano per garantire la sicurezza dell’evento e dei partecipanti, in modo da facilitare l’organizzazione e la gestione delle competizioni in modo efficace.

