Linee Roma-Firenze Av e convenzionale | circolazione sospesa dall' 11 aprile alle ore 15 del 12 aprile

Dalla serata dell'11 aprile fino alle 15 del 12 aprile, sarà sospesa la circolazione sulla linea Roma-Firenze, sia in modalità AV che convenzionale. La misura riguarda il tratto tra le due città e coinvolge i treni in servizio durante quel periodo. La sospensione si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione o interventi tecnici programmati. I viaggiatori sono stati informati delle modifiche e delle eventuali alternative disponibili.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Come annunciato nelle precedenti settimane, prenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System ) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto–Settebagni, completando l’installazione del sistema ERTMS sull’intera direttrice AV Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Linee Roma-Firenze Av e convenzionale: circolazione sospesa dall'11 aprile alle ore 15 del 12 aprile Circolazione sospesa sulla Roma-Firenze dall’11 al 12 aprilePer consentire l’attivazione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System) la circolazione ferroviaria verrà sospesa sulla linea Alta Velocità... Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprileLa circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12... Temi più discussi: Linea Alta Velocità Roma–Firenze sarà sospesa: quando e per quanto tempo; Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprile; Treni Roma-Firenze fermi per lavori, stop all’Alta Velocità: date, orari e cosa sapere; Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend. Stop a circolazione Av e convenzionale sulla Roma-Firenze da mezzanotte sabatoCome annunciato nelle precedenti settimane, prenderanno il via gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e conven ... ansa.it Roma-Firenze, stop ai treni su Alta Velocità e linea convenzionale: cosa succede nel weekendDa sabato 11 aprile a domenica 12 circolazione sospesa per lavori sull’Ertms, con collegamenti ridotti e tempi più lunghi anche lunedì ... affaritaliani.it Treni: 11-12 aprile stop ad AV Roma-Firenze per attivazione sistema controllo Prenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e co x.com Roma-Firenze, Direttissima e Linea Lenta chiudono per attivazione ERTMS https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17747 - facebook.com facebook