PD Sannio al corteo del 25 aprile a Benevento

Il Partito Democratico del Sannio ha annunciato la propria partecipazione al corteo della Liberazione organizzato dall’ANPI a Benevento il 25 aprile. La partecipazione si inserisce nella cornice delle iniziative legate alle celebrazioni della Resistenza e della lotta antifascista, con l’obiettivo di ricordare la liberazione e promuovere i valori della Costituzione e dei diritti civili. La manifestazione coinvolge diverse forze politiche e cittadini, e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Il Partito Democratico del Sannio aderisce e partecipa al Corteo della Liberazione indetto dall’ANPI. Saremo presenti alla Manifestazione che si avvierà da Piazza Vittoria Colonna, nei pressi della stazione centrale di Benevento, il prossimo sabato 25 aprile a partire dalle ore 9:30.Celebriamo l’81° Anniversario della Liberazione insieme agli 80 anni dell’Assemblea Costituente e del Voto alle Donne. Rintracciamo e riannodiamo i fili che uniscono la lotta partigiana alla stesura della nostra Carta fondamentale, rivolgendo un ricordo speciale alle 21 Madri Costituenti che trasformarono la loro passione civile in fondamenta della democrazia. Un ricordo che deve essere e farsi memoria viva.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - PD Sannio al corteo del 25 aprile a Benevento Notizie correlate Leggi anche: "Le bandiere di Israele al corteo sono una bestemmia": la richiesta di Arci per il corteo del 25 Aprile 25 Aprile, piazza negata all'Anpi per far posto al raduno delle Harley Davidson. Lo sdegno del PdLa manifestazione delle splendide moto si terrà infatti in piazza del Foro, però il 30 di aprile.