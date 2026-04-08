Il culto del sole nell’antico Egitto | all’Orientale un focus tra storia e nuove scoperte

Martedì 14 aprile 2026, alle 16.00, si terrà nella Sala Conferenze di Palazzo Du Mesnil un incontro dal titolo “Il culto solare nell’antico Egitto”. L’evento si concentrerà sulla storia del culto del sole in Egitto antico, con un focus particolare sulle recenti scoperte archeologiche e sulle interpretazioni degli esperti. Durante l’appuntamento, saranno presentate testimonianze e studi riguardanti le pratiche religiose e i simboli associati al sole nell’antichità.

Martedì 14 aprile 2026, alle ore 16.00, la Sala Conferenze di Palazzo Du Mesnil ospiterà l’incontro dal titolo “Il culto solare nell’antico Egitto. Dalle origini all’epoca romana, alla luce delle più recenti ricerche e scoperte”. L’appuntamento è promosso dall’ Università di Napoli L’Orientale in collaborazione con il Touring Club Italiano. L’iniziativa si propone come un momento di approfondimento su uno degli elementi chiave della civiltà egizia: il culto del sole, fulcro della religione faraonica fin dalle origini e protagonista di trasformazioni rilevanti fino all’età romana. Ad aprire l’incontro saranno Roberto Tottoli, rettore dell’Università di Napoli L’Orientale, Roberta Giunta, direttrice del Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, e Andrea Manzo, docente di Antichità nubiane e Archeologia della Valle del Nilo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Viaggio nell’antico Egitto tra scienza e mistero: incontro sul libro egiziano dei mortiSabato 11 aprile a Padova prende il via il ciclo di conferenze “Alle frontiere dell’aldilà”, promosso dall’Associazione Archeosofica con il... “Gli animali sacri nell'antico Egitto”, laboratorio per bambini al museo della CivitellaSi chiama “Gli animali sacri nell'antico Egitto” il laboratorio per bambini dai 5 anni in su e per le loro famiglie, in programma domenica 22... Temi più discussi: Perché gli egizi smisero davvero di costruire piramidi? La risposta sconvolge; Una sfinge gemella a Giza? Dalla stele del sogno a georadar e foto satellitari: svelato (forse) il mistero dei faraoni; INCONTRO - Il cullo solare nell'antico Egitto, l'importante scoperta di due archeologi napoletani all'Università L'Orientale. Riemerge dalle sabbie d’Egitto il tempio a valle del faraone Nyuserra: Parte del santuario del dio SoleIl portale in quarzite rossa perfettamente conservato era una delle entrate per i sacerdoti, poiché qui iniziava un percorso sacro che dalla riva del Nilo li avrebbe portati fino al tempio sulla ... fanpage.it Trovato ad Abusir il tempio del sole del re NyuserreUn altro importante ritrovamento arriva dall’Egitto. Qui un team di archeologi italiani ha ritrovato, ... msn.com L’Associazione Comunità Italiana in Egitto esprime il proprio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della piccola Sofia, figlia di Giovanni Venturoli, avvenuta a seguito di un grave incidente verificatosi nella zona di Montazah a Sharm el-Sheikh nel tar - facebook.com facebook La mediazione del Pakistan, il sostegno di Turchia ed Egitto, la resistenza dei Paesi arabi a rifiutarsi di entrare in guerra, la critica del Vaticano, le riluttanze europee, da ultimo il risveglio del Congresso: Trump è stato spinto alla pace da un asse a più vettori. x.com