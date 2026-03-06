Musica e cultura al Maximall | firmacopie con LDA e AKA 7EVEN e presentazione del libro di Don Roberto Faccenda

Nel fine settimana, il Maximall di Pontecagnano ospiterà due eventi dedicati alla musica e alla cultura. LDA e AKA 7EVEN saranno presenti per firmacopie, mentre verrà anche presentato il libro di Don Roberto Faccenda. La galleria si prepara ad accogliere i protagonisti più seguiti dal pubblico, offrendo un’occasione per appassionati di musica e lettura di incontrare gli artisti e scoprire nuove pubblicazioni.

Un fine settimana all'insegna delle emozioni, tra musica e riflessione. Il Maximall Pontecagnano si prepara ad accogliere due appuntamenti speciali che porteranno in galleria alcuni dei protagonisti più amati dal pubblico. Sarà possibile scattare una foto con loro e portare a casa una copia autografata del nuovo progetto discografico. L'accesso all'evento è prioritario con PASS rilasciato a chi acquista l'album presso la Mondadori Bookstore della galleria commerciale. Chi acquista l'album altrove o il giorno stesso dell'evento potrà comunque ritirare il PASS presso l'infopoint del Centro. Un momento speciale da condividere con i propri artisti preferiti, tra musica, emozioni e vicinanza con il pubblico.