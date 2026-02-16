Parrocchia di Santa Maria ad Martyres | incontro con don Roberto Faccenda

Don Roberto Faccenda, sacerdote e scrittore, parteciperà a un incontro domani sera presso la parrocchia di Santa Maria ad Martyres, un appuntamento molto atteso dalla comunità locale. La serata, che inizia alle 19.00, attirerà molti fedeli desiderosi di ascoltare le sue riflessioni e condividere un momento di confronto. La parrocchia si prepara a ricevere un pubblico numeroso, interessato a scoprire i messaggi di speranza e forza trasmessi dall’autore.

Si tratta di un momento importante di incontro, crescita e condivisione, aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza significativa e arricchente La comunità è lieta di annunciare che domani, alle ore 19.00, presso la Parrocchia di Santa Maria ad Martyres, si terrà l’attesissimo incontro con don Roberto Faccenda, sacerdote e autore impegnato nella diffusione di un messaggio di fede, coraggio e speranza.Nel corso dell’evento sarà presentato il suo libro, A(r)Marsi con i 5 ciottoli, un’opera intensa e attuale che invita alla riflessione personale e comunitaria, offrendo strumenti spirituali per affrontare le sfide del nostro tempo con fiducia e determinazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A San Lorenzo Maggiore, la chiesa si è riempita per l’incontro con don Roberto Faccenda, che ha affrontato il tema dell’accompagnamento dei giovani.

Il 2024 a Salerno ospiterà la presentazione del libro di don Roberto Faccenda, un’occasione per approfondire il rapporto tra spiritualità, cultura e temi contemporanei.

