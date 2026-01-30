Nidi d' infanzia aperte le iscrizioni per il prossimo anno

Le iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali per il prossimo anno si aprono dal 1 febbraio e restano aperte fino al 31 marzo 2026. I genitori interessati possono già preparare i documenti e presentare la domanda, perché in questo periodo sarà possibile assicurare un posto ai figli per l’anno educativo 20262027.

Dopo una prima fase di raccolta delle domande, saranno comunicati i numeri dettagliati dei posti disponibili per ciascuna struttura Dal primo febbraio al 31 marzo 2026: sono le date in cui saranno aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 20262027. Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Udine o con almeno uno dei genitori residente nel territorio comunale. Il requisito della residenza deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda e mantenuto per tutta la durata della frequenza; in caso di successivo trasferimento fuori Comune, il bambino già frequentante potrà comunque concludere l’anno educativo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Pisa per l’anno scolastico 202627.

Sono aperte le iscrizioni per le scuole dell'infanzia della Bassa Romagna per l’anno scolastico 2026-2027.

Nidi d’infanzia: dal 2 al 20 febbraio saranno aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2026/2027Prosegue Nidi Aperti per scoprire tutte le strutture, iscrizioni online Si apriranno alle ore 8,30 di lunedì 2 febbraio 2026 le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 dei nidi d’infanzia comunali, ... monferratowebtv.it

Cortona, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. Come visitare le struttureArezzo, 7 aprile 2025 – Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Cortona. Da questo lunedì 7 fino a mercoledì 30 aprile, all’indirizzo web ... lanazione.it

NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2026/'27 Il 12 febbraio alle 18, in Sala Sognoveglio, Monteveglio (piazza Libertà) si terrà un incontro informativo rivolto ai genitori, per la presentazione pedagogica e organizzativa dei servizi OPEN DAY: - 16/2 ore 18- - facebook.com facebook