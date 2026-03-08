Dal calcio alla pista di atletica | la storia del giovane salentino campione dei 1500 metri

Dal Salento arriva la notizia di un giovane atleta che si sta facendo notare nel panorama provinciale di atletica leggera. William Ciullo, nato nel 2011, ha recentemente ottenuto risultati di rilievo nei 1500 metri, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua crescita nel settore sta attirando l’interesse di chi segue da vicino le competizioni locali.

SALVE (LECCE) – Il Salento celebra il suo nuovo talento dell'atletica leggera: William Ciullo, giovane classe 2011 che ha sorpreso tutti conquistando la scena dell'atletica provinciale. Studente dell'Iiss Salvemini di Alessano, William ha trasformato la sua primissima partecipazione a una gara.