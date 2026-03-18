I ricercatori misurano attività fisica e benessere

Da ilgiorno.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I ricercatori stanno studiando come l’attività fisica venga percepita e vissuta da diverse fasce di popolazione. L’obiettivo è capire in che modo si possa garantire a tutti il diritto di muoversi, indipendentemente dall’età o dalle condizioni di salute. Le ricerche coinvolgono ambienti vari, dalle scuole alle strutture sanitarie, evidenziando una diffusione capillare del movimento come parte della vita quotidiana.

Il movimento e l’ attività fisica diventano un diritto accessibile a tutti e ovunque, per bambini e adulti, persone fragili e anziani, a scuola e in città, nelle case di riposo e in ospedali. È il progetto Insieme - Innovazione per la salute e l’ inclusione sociale in movimento. È la risposta strutturale alla sedentarietà diffusa e all’invecchiamento demografico. Collaborano all’iniziativa i ricercatori del Politecnico e del Cnr di Lecco, dell’istituto scientifico Eugenio Medea della Nostra Famiglia di Bosisio Parini, del Valduce e di Villa Beretta di Costa Masnaga, dell’Inrca di Casatenovo, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Ats della Brianza e Asst di Lecco e i volontari di Auser con gli specialisti di Sport e Salute, Spa nazionale di riferimento per la promozione dell’attività fisica e sportiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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