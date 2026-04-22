Ben Shelton conquista Monaco | un nuovo contendente nel tour ATP emergente

Ben Shelton ha vinto il torneo ATP a Monaco, ottenendo un risultato importante per la sua carriera. La finale si è conclusa con la sua vittoria contro un avversario di rilievo, portando a casa il primo titolo di questa stagione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi tennisti di livello internazionale, con Shelton che ha dimostrato grande solidità nel corso del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ben Shelton ha conquistato il suo più grande titolo sulla terra battuta a Monaco, diventando il primo americano a vincere un torneo di terra battuta di livello superiore all’ATP 250 dalla vittoria di Andre Agassi all’Open d’Italia del 2002. Il giovane talento ha battuto Flavio Cobolli con un punteggio di 6-2, 7-5 nella finale, dimostrando una forma eccezionale che lo avvicina alla top 10 del ranking ATP. Il 21enne ha mostrato un tennis di alto livello durante tutta la settimana, aggiungendo questa vittoria ai due titoli conquistati in questa stagione, incluso il Dallas Open di febbraio.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ben Shelton conquista Monaco: un nuovo contendente nel tour ATP emergente. Notizie correlate ATP Monaco 2026, debutto vincente per Ben Shelton e Francisco CerundoloSono sei match di primo turno a caratterizzare la giornata inaugurale del torneo ATP di Monaco. ATP Monaco 2026, Ben Shelton regola Alex Molcan ed affronterà Cobolli in finaleSarà lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del seeding, l’avversario in finale di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Monaco di Baviera: sulla terra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ben Shelton conquista l'ATP 500 di Monaco: Cobolli cede 6-2, 7-5; A Monaco Cobolli si arrende in finale; Shelton vince il primo vero titolo sulla terra rossa; Flavio Cobolli cade sotto i colpi di Ben Shelton in finale all’ATP 500 di Monaco; Cobolli si arrende a Shelton: l'americano vince in 2 set e fa pokerissimo. Flavio Cobolli cade sotto i colpi di Ben Shelton in finale all’ATP 500 di MonacoQuinto titolo in carriera per l’americano che trionfa per la prima volta sul rosso in Europa, imponendosi in due set su uno scarico Flavio Cobolli Flavio Cobolli si arrende soltanto in finale all’ATP ... tennisitaliano.it Tennis, Shelton campione a Monaco: Cobolli sconfitto ma sale in classificaShelton conquista il titolo ATP 500 di Monaco, Cobolli si arrende in finale ma è soddisfatto: 'Settimana incredibile' ... it.blastingnews.com Subito fuori Berrettini Il giovane Prizmic, da poco entrato nella top mondiale, lo supera in 2 set e sfiderà Ben Shelton nel secondo turno x.com Subito fuori Berrettini Il giovane Prizmic, da poco entrato nella top mondiale, lo supera in 2 set e sfiderà Ben Shelton nel secondo turno - facebook.com facebook