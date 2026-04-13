Nella prima giornata del torneo ATP di Monaco, sei incontri di primo turno hanno aperto la competizione. Tra i giocatori in campo, Ben Shelton e Francisco Cerundolo hanno ottenuto vittorie, rispettando le previsioni e qualificandosi così per gli ottavi di finale. I due hanno superato i rispettivi avversari e proseguiranno il cammino nel torneo.

Sono sei match di primo turno a caratterizzare la giornata inaugurale del torneo ATP di Monaco. Rispettano il pronostico favorevole della vigilia e debuttano con l’attesa vittoria che li proietta agli ottavi di finale lo statunitense Ben Shelton e l’argentino Francisco Cerundolo. L’americano Ben Shelton, testa di serie numero due e finalista dello scorso anno, doma il connazionale Emilio Nava, numero 112 ATP, 7-6(4) 3-6 6-3 in due ore e otto minuti. L’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 5, travolge il lucky loser indiano Sumit Nagal, subentrato in tabellone dopo il forfait di Jan-Lennard Struff, 6-2 6-2 in un’ora e ventuno minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Monaco 2026, debutto vincente per Ben Shelton e Francisco Cerundolo

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ATP Santiago 2026: per Darderi ci sarà Baez, anche Francisco Cerundolo e Hanfmann in semifinaleSi sono chiusi nella notte i quarti di finale al torneo ATP 250 di Santiago, che ha visto parecchio materiale sul quale poter mettere l’accento.