ATP Monaco 2026 Ben Shelton regola Alex Molcan ed affronterà Cobolli in finale

Ben Shelton, tennista statunitense e seconda testa di serie, ha battuto Alex Molcan e si è qualificato per la finale dell’ATP Monaco 2026. Nella partita di semifinale, Shelton ha ottenuto la vittoria contro Molcan, assicurandosi un posto nella sfida decisiva. In finale, affronterà Flavio Cobolli, che ha superato il suo avversario nelle precedenti fasi del torneo.

Sarà lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del seeding, l’avversario in finale di Flavio Cobolli nell’ ATP 500 di Monaco di Baviera: sulla terra battuta tedesca il nordamericano regola con un break per set nella seconda semifinale il qualificato slovacco Alex Molcan, battuto con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco. Nel primo set è proprio Shelton il primo ad andare in difficoltà in battuta, dovendo salvare un break point sul 30-40 nel terzo game, poi però nel sesto gioco Molcan risale dal 15-40, annulla una terza palla break, ma non sfrutta l’occasione per il 3-3. Shelton alla quarta opportunità, invece, griffa il 4-2, poi conferma il break a quindici e scappa sul 5-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Monaco 2026, Ben Shelton regola Alex Molcan ed affronterà Cobolli in finale Notizie correlate Pronostico e quote Alex Molcan – Ben Shelton, semifinale Monaco 18-04-2026Alex Molcan e Ben Shelton sono i protagonisti della seconda semifinale che non inizierà prima delle 15:00 e comunque non subito dopo il termine della... Monaco ATP: Molcan sfida l’invincibile Shelton per la finaleIl campo di Monaco si prepara a ospitare un confronto decisivo per il pass è alla finale dell’ATP 500: alle ore 15:00 di questo sabato 18 aprile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ATP Monaco 2026, debutto vincente per Ben Shelton e Francisco Cerundolo; Joao Fonseca - Ben Shelton 1:2; Live Flavio Cobolli - Ben Shelton - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/04/2026; ATP Monaco: Shelton rischia ma passa al terzo set, ora avrà Blockx. ATP Monaco 2026, Ben Shelton regola Alex Molcan ed affronterà Cobolli in finaleSarà lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del seeding, l'avversario in finale di Flavio Cobolli nell'ATP 500 di Monaco di Baviera: sulla terra battuta ... oasport.it Cobolli-Shelton, finale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tvGrazie al successo ai danni di Zverev, l'azzurro ha raggiunto l'atto conclusivo sulla terra rossa in Germania: ecco tutto quello che c'è da sapere ... corrieredellosport.it Sarà Ben Shelton l'avversario di Flavio Cobolli in finale a Monaco di Baviera: lo statunitense, finalista anche lo scorso anno, ha superato Molcan in 2 set x.com Il romano vince per la prima volta con un top 5 con un netto 6-3 6-3. Domenica giocherà la finale alle 13.30 contro il vincente tra Ben Shelton e Alex Molcan. Dedica a un 13enne, promessa del Tennis Club Parioli, scomparso ieri - facebook.com facebook