Conto alla rovescia per la “Walk & Run for Women – Cammina e corri per i diritti delle donne”, la manifestazione di attività motoria non competitiva e sensibilizzazione promossa da Assist – Associazione nazionale atlete Aps con il patrocinio del Comune di Riccione e della Regione Emilia Romagna. In programma sabato 7 e domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'iniziativa, alla sua prima edizione, celebra l'impegno dell'associazione e la sua mission in difesa dei diritti delle atlete e di tutte le donne. Una camminata e una corsa che, partendo dallo sport, diventano strumenti concreti di emancipazione e progresso sociale, unendo movimento, partecipazione e consapevolezza in un grande evento dedicato ai diritti e alle pari opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riccione, sport e inclusione alla "Walk&Run for Women"

“Walk & Run for Women”: a Riccione per sport, diritti e parità di genere in movimentoLo sport, anzi il movimento, di pari passo, come strumento di diritti, inclusione e consapevolezza è il tema al centro dell’incontro stampa che...

Sport e workshop per i diritti delle donne con il debutto di "Walk & Run for Women"C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Sabato 7 e...

Tutto quello che riguarda Riccione sport e inclusione alla Walk....

Temi più discussi: 8 Marzo, AiCS alla Walk & Run for Women: sport, inclusione e pari opportunità; A Riccione lo sport cammina e corre per i diritti delle donne: presentata la Walk & Run for Women; Walk & Run for Women, lo sport scende in strada per i diritti: madrine le leggende dell'Olimpo; Giornata della donna, la strada è di tutte: l'8 marzo la rivoluzione corre sul lungomare di Riccione.

Riccione celebra l’8 marzo con la Walk & Run for Women: sport, inclusione e pari opportunitàSabato 7 marzo al Palazzo del Turismo workshop su sport, inclusione e parità di genere. Domenica 8 marzo camminate di 2 e 5 chilometri e corsa non competitiva di 10 chilometri: ai nastri di partenza a ... corrieredellosport.it

Giornata della donna, la strada è di tutte: l'8 marzo la rivoluzione corre sul lungomare di RiccioneL'8 marzo a Riccione, la Walk & Run celebra la Giornata della donna con un evento sportivo per l'emancipazione e la parità di genere. famigliacristiana.it

Gruppo Color Holiday per Hotel 4s di Riccione ricerca cuoco capo partita da maggio a settembre Inviare cv al 3450772938 - facebook.com facebook