Un nuovo appuntamento di Belve è andato in onda e non ha deluso le aspettative. Le anticipazioni avevano già spoilerato qualche dettaglio, specialmente a proposito di Elettra Lamborghini, forse la più attesa dei tre ospiti di Francesca Fagnani. Tra neologismi fantasiosi e la totale assenza di filtri, ha riconfermato di essere l’icona riuscita a conquistare il cuore di molti sui social come sul palco di Sanremo. Menzione speciale per Brigitte Nielsen, che ha donato al pubblico un’intervista genuina, in cui non ha risparmiato anche i dettagli più crudi di un passato a tratti tormentato, che le ha permesso di essere oggi una guerriera senza paura.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve, le pagelle del 21 aprile: Brigitte Nielsen e il diavolo (9), Elettra Lamborghini unica (8)

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E sempre una bellissima Donna Brigitte Nielsen E che forza! #Belve #Rai2 #BrigitteNielsen x.com