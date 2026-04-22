Belve le pagelle del 21 aprile | Brigitte Nielsen e il diavolo 9 Elettra Lamborghini unica 8

Da dilei.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appuntamento di Belve è andato in onda e non ha deluso le aspettative. Le anticipazioni avevano già spoilerato qualche dettaglio, specialmente a proposito di Elettra Lamborghini, forse la più attesa dei tre ospiti di Francesca Fagnani. Tra neologismi fantasiosi e la totale assenza di filtri, ha riconfermato di essere l’icona riuscita a conquistare il cuore di molti sui social come sul palco di Sanremo. Menzione speciale per Brigitte Nielsen, che ha donato al pubblico un’intervista genuina, in cui non ha risparmiato anche i dettagli più crudi di un passato a tratti tormentato, che le ha permesso di essere oggi una guerriera senza paura.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Belve, le pagelle del 21 aprile: Brigitte Nielsen e il diavolo (9), Elettra Lamborghini unica (8)

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