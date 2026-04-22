Tre personaggi diversi tra di loro: cosa ha colpito di Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva a Belve: top e flop della puntata E’ andata in onda la terza puntata diBelveche ha visto protagonisti diversi personaggi, l’ultimo con caratteristiche differenti dall’altra. In particolare abbiamo visto unaBrigitte Nielsen ammaliante, un’Elettra Lamborghini sguaiatae unoShiva schivo.Un’attrice, una cantante ed un rapper che hanno portato se stessi da Francesca Fagnani, nel bene e nel male. Belve, Brigitte Nielsen: “Non mi sono mai montata la testa perché meritavo quello perché ero bella e fisicamente preparata” Una donna bella, solare e sicura di se stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve: Brigitte Nielsen ammaliante, Elettra Lamborghini sguaiata, Shiva schivo

Notizie correlate

Belve: Shiva, Brigitte Nielsen e Elettra Lamborghini ospiti della terza puntataMartedì 21 aprile attesi aBelvetre personaggi molto diversi tra di loro con storie complesse e pronti a far parlare di sé.

Leggi anche: Terzo appuntamento stasera su Rai 2 con "Belve 2026". Ospiti Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Brigitte Nielsen a Belve: Sylvester Stallone era cattivo, mi sentivo in pericolo; Belve: Shiva, Brigitte Nielsen e Elettra Lamborghini ospiti della terza puntata; Belve: top e flop della terza puntata.

Brigitte Nielsen a Belve: «Il matrimonio con Sylvester Stallone? Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente»La ex modella, icona degli anni 80, ripercorre i passaggi più difficili della sua vita: il bullismo a scuola, la dipendenza dall’alcol, fino alle nozze finite all’improvviso ... vanityfair.it

Belve, Fiorello ‘stronca’ Brigitte Nielsen: Sbagliato e scorretto quello che ha detto su StalloneLo showman de La Pennicanza è entrato a gamba tesa sulle recenti dichiarazioni dell'attrice e modella. Poi in diretta la chiamata all'amico Gianni Morandi. libero.it

"L'uso degli steroidi ha avuto uno strano effetto: più che uno stallone era un coniglio." Brigitte Nielsen a Belve racconta Stallone, le violenze dell’ex marito, la dipendenza dall’alcol e la lite con Madonna. Un’intervista per cui Stallone potrebbe trascinarla in tribu - facebook.com facebook

E sempre una bellissima Donna Brigitte Nielsen E che forza! #Belve #Rai2 #BrigitteNielsen x.com