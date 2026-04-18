Il 21 aprile andrà in onda la terza puntata di Belve, con ospiti come Shiva, Brigitte Nielsen e Elettra Lamborghini. La puntata si concentrerà sulle interviste e le conversazioni con questi personaggi, noti per le loro carriere nel mondo dello spettacolo e della musica. L'evento è annunciato da fonti di informazione e viene trasmesso su un canale televisivo nazionale.

Martedì 21 aprile attesi aBelvetre personaggi molto diversi tra di loro con storie complesse e pronti a far parlare di sé. Ci saranno: il cantanteShiva, l’attriceBrigitte Nielsene la cantanteElettra Lamborghini. Questi tre personaggi mostrano comeFrancesca Fagnanisi affacci a tipi di pubblici diversi non ignorando anche i personaggi più giovani e soprattutto più celebri sui social.Belvesta realizzando dei buoni ascolti, con una media attorno all’8%; inoltre settimana prossima non troverà lo scontro con il Grande Fratello Vip che, invece, è stato spostato al 22 aprile. Nella terza puntata diBelvevedremoShiva. Il rapper ha una vita molto complessa, alle spalle, a soli 26 anni, una condanna e gli arresti domiciliari,sebbene poi questi siano stati revocati.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve: Shiva, Brigitte Nielsen e Elettra Lamborghini ospiti della terza puntata

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