Bellanova al bivio | perché il terzino dell’Atalanta è un rischio

Al centro delle discussioni legate al calcio giocato, il rendimento di un terzino dell’Atalanta sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua prestazione in campo ha portato molti a ripensare alle scelte fatte nel fantacalcio, dove le sue recenti prestazioni stanno creando preoccupazioni tra chi lo aveva selezionato. La situazione solleva interrogativi sulla stabilità delle sue prestazioni e sulle implicazioni future per la squadra.

Il dilemma del fantacalcio colpisce duramente chi ha puntato su Raoul Bellanova, il cui rendimento con l’Atalanta sta mettendo in seria difficoltà molti legati al gioco. Dopo 17 presenze totali, il giocatore non è riuscito a segnare e ha messo a referto un solo assist, numeri che lo trasformano in una vera incognita per le rose dei partecipanti. L’ombra di Zappacosta e la gerarchia di Palladino. Le aspettative iniziali vedevano l’ex giocatore del Torino come il titolare naturale sulla fascia destra della squadra bergamasca, ma la realtà del campo ha preso una direzione opposta. La stagione straordinaria disputata da Zappacosta ha infatti ribaltato completamente i piani tecnici, relegando Bellanova a un ruolo di riserva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bellanova al bivio: perché il terzino dell’Atalanta è un rischio Notizie correlate Atalanta, dopo 50 giorni riecco Bellanova: rientra al lavoro in gruppo, a Como ci saràL’esterno destro nerazzurro si era fermato nel match contro il Chelsea del 9 dicembre per una lesione al bicipite femorale Zingonia. Palestra Juve, rivelazione sul terzino di proprietà dell’Atalanta: non lascerà Bergamo per meno di questa cifra! Il prezzodi Redazione JuventusNews24Palestra Juve, le indiscrezioni sul futuro del giovane talento in rientro all’Atalanta e le altissime cifre richieste per...