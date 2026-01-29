Atalanta dopo 50 giorni riecco Bellanova | rientra al lavoro in gruppo a Como ci sarà

Dopo quasi due mesi, Bellanova torna ad allenarsi con il gruppo. L’esterno dell’Atalanta si è riaggregato oggi a Zingonia e potrebbe essere disponibile per la sfida di domenica a Como. I giocatori bergamaschi si preparano a scendere in campo con più opzioni e sperano di recuperare altri infortunati.

Zingonia. Buone notizie per l’ Atalanta in vista della trasferta di Como in programma domenica 1 febbraio alle 15. Nella giornata di giovedì, nell’allenamento dopo il ritorno da Bruxelles in mattinata, si è rivisto in gruppo Raoul Bellanova. L’esterno nerazzurro era fermo dal 9 dicembre, quando durante il primo tempo del match contro il Chelsea si è infortunato al bicipite femorale, rimediando una lesione di grado superiore al primo. Fino a quel momento era stato tra i titolari fissi di mister Palladino. Dopo 50 giorni tra terapie e sedute di lavoro personalizzato, il classe 2000 ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo prima della trasferta contro l’Union St.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'Atalanta si prepara alla trasferta di Pisa, con Bellanova e Kolasinac in fase di miglioramento e Djimsiti ancora in valutazione.

L’esterno dell’Atalanta Bellanova si sta avvicinando al rientro completo, partecipando parzialmente alle sessioni di gruppo.

