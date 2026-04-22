Stasera, alle ore 21.20, Rai 4 trasmette in prima serata il film thriller intitolato Saint Claire, ispirato al romanzo Clare at Sixteen di Don Roff. Il film racconta le vicende di una donna che si muove in un contesto oscuro, interpretata dall’attrice protagonista. La pellicola si inserisce nel genere dark e presenta una trama che si svolge tra tensione e mistero.

Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, Rai 4 propone in prima serata alle ore 21.20 un thriller dalle sfumature dark intitolato Saint Claire, opera cinematografica ispirata al testo letterario Clare at Sixteen di Don Roff. La pellicola mette in scena la storia di una giovane studentessa che, sotto una facciata di normalità scolastica, nasconde una natura di giustiziera violenta guidata da impulsi oscuri e visioni interiori. L’oscurità dietro la tranquillità della cittadina americana. Il nucleo narrativo si sposta in una piccola comunità statunitense dove regna un’apparente serenità, destinata a incrinarsi sotto il peso di segreti sistemici. La protagonista, Clare Bleecker, interpretata da Bella Thorne, è una ventitreenne che vive con la nonna, un personaggio interpretato da Rebecca De Mornay, dopo aver perso i genitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bella Thorne è una giustiziera oscura: il thriller che scuote Rai 4

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