L’appuntamento televisivo di questa serata, lunedì 20 aprile 2026, vede protagonista il thriller d’azione Blacklight, che sarà trasmesso alle ore 21,20 su Italia 1. La pellicola del 2022, diretta da Mark Williams, mette al centro della scena un ex agente dell’FBI, interpretato da Liam Neeson, trapiegato in una rete di segreti istituzionali e pericoli personali. Il dilemma morale di Travis Block tra dovere e cospirazione. La narrazione ruota attorno alla figura di Travis Block, un uomo che ha concluso il proprio servizio attivo nell’agenzia federale ma che non ha abbandonato la sua vocazione. Il suo ruolo attuale lo vede impegnato nel soccorrere agenti operanti sotto copertura che si trovano in condizioni critiche o le cui identità riservate rischiano di essere svelate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liam Neeson contro il complotto: il thriller che stasera scuote l’FBI

Liam Neeson e Lee Jung-jae in Missione Suicida | Operation Chromite (2016) | Film

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