Andrea Iervolino rafforza la sua presenza in America con Find Your Friends | Shudder acquisisce il thriller con Bella Thorne e Chloe Cherry

Il produttore ha comunicato che la sua piattaforma dedicata ai generi thriller e horror ha acquistato il film diretto da Izabel Pakzad. La pellicola, interpretata da Bella Thorne e Chloe Cherry, sarà disponibile sulla piattaforma, che sta ampliando la sua offerta in America. L'acquisizione rappresenta un passo importante per il produttore nel rafforzare la presenza nel mercato statunitense.

Il produttore Iervolino ha annunciato che la sua piattaforma di riferimento per il genere thriller e horror ha acquisito la pellicola diretta da Izabel Pakzad. Il produttore italiano Andrea Iervolino vola sempre più in alto nel mondo del cinema. La sua Shudder, piattaforma di riferimento per il genere thriller e horror, acquisisce il film “Find Your Friends”, pellicola diretta da Izabel Pakzad e interpretata da Bella Thorne e Chloe Cherry, nota al grande pubblico per il suo ruolo nella serie HBO Euphoria. L’operazione conferma il crescente interesse del mercato internazionale per contenuti indipendenti ad alto impatto e rafforza ulteriormente il posizionamento globale del produttore. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Andrea Iervolino rafforza la sua presenza in America con “Find Your Friends”: Shudder acquisisce il thriller con Bella Thorne e Chloe Cherry Find Your Friends, il thriller di Iervolino che sta conquistando il mercato globaleFind Your Friends, il thriller di Iervolino che sta conquistando il mercato globale Il film Find Your Friends rafforza la presenza internazionale di... Biopic Armani, Andrea Iervolino chiarisce la sua posizioneIl produttore difende l’opera cinematografica, ribadisce autonomia creativa, rispetto totale per Giorgio Armani e apertura al confronto con la... Argomenti più discussi: Andrea Iervolino: ex membri NASA nel nuovo Advisory Board di Space 11; Space 11, l’italiano Andrea Iervolino è pronto per lo spazio: quattro assi nel team. Andrea Iervolino: ex membri NASA nel nuovo Advisory Board di Space 11Space 11, la start-up internazionale fondata da Andrea Iervolino, ha annunciato la costituzione di un Advisory Board di alto profilo. Questo nuovo organo consultivo include ex membri della NASA e altr ... it.blastingnews.com Andrea Iervolino è pronto per lo spazio: Space 11 presenta i suoi quattro assiMentre la NASA torna a puntare sulla Luna con la missione Artemis II Space 11 prosegue il suo percorso verso lo Spazio. L’azienda americana, fondata nel 2021 dall’italiano Andrea Iervolino, sta define ... notizie.it «Porteremo l’intrattenimento oltre i confini della Terra. » Andrea Iervolino ha svelato con entusiasmo su Instagram i nomi dei quattro esperti che formeranno il cuore di Space 11, la realtà americana da lui fondata nel 2021 e pronta a lanciare nuovi progetti fra - facebook.com facebook