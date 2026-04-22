Al campionato mondiale di nuoto pinnato a Sharm el Sheikh, il nuotatore santacrocese Romolo Becchetti ha conquistato quattro medaglie d’oro e stabilito altrettanti record mondiali nella categoria Master M80. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, confermando la sua presenza tra i protagonisti della competizione. Becchetti si è distinto per i risultati ottenuti, portando a casa medaglie e record in un evento internazionale.

Quattro medaglie d’oro e altrettanti record mondiali per il santacrocese Romolo Becchetti nella categoria Master M80 ai campionati mondiali di nuoto pinnato a Sharm el Sheikh. L’atleta di Santa Croce ha gareggiato con pari età provenienti da ben 42 nazioni. Le gare si sono svolte nella piscina della gioventù e dello sport con i suoi 50 metri di lunghezza, 25 di larghezza, 10 corsie e una profondità costante di 2 metri. "Perfetta l’organizzazione che ha contribuito a creare un’atmosfera ordinatamente rilassata e allo stesso tempo molto competitiva – racconta Becchetti – che ha giovato ad attenuare la tensione che sempre si accumula negli atleti in attesa di gareggiare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Becchetti, nuovo show. Ori e record mondiali

Notizie correlate

Mondiali indoor, Italia da record: ori di Dosso e Battocletti, azzurri in vetta al medaglierePer una notte l’Italia si gode il primo posto nel medagliere dei Mondiali indoor di Torun.

Italia da record di ori e medaglie ai Mondiali Indoor: i numeri degli azzurri e il piazzamento finaleL’Italia ha conquistato cinque medaglie ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che sono andati in scena nel weekend a Torun (Polonia): tre ori (Andy...