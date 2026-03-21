Durante i Mondiali indoor di Torun, l’Italia ha conquistato due medaglie d’oro grazie a Dosso e Battocletti, portando gli azzurri in testa al medagliere. La serata ha visto gli atleti italiani salire sul podio, ottenendo risultati significativi in questa competizione internazionale. Per una notte, l’Italia è stata in cima alla classifica delle nazioni più medagliate.

Per una notte l’Italia si gode il primo posto nel medagliere dei Mondiali indoor di Torun. Dopo l’oro conquistato da Andy Diaz nel salto triplo, arrivano altri due trionfi che confermano il momento straordinario dell’atletica azzurra: Zaynab Dosso domina i 60 metri e Nadia Battocletti firma l’impresa nei 3.000. Dosso perfetta nei 60 metri La velocista azzurra, già tra le più attese della vigilia, si è presentata in Polonia con il miglior crono stagionale, 6”99, condiviso con la santaluciana Julien Alfred. In pista, però, Zaynab Dosso ha fatto la differenza con due prove praticamente identiche: 7”00 in semifinale e 7”00 in finale, precedendo di tre centesimi l’americana Jacious Sears e la stessa Alfred. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mondiali indoor, Italia da record: ori di Dosso e Battocletti, azzurri in vetta al medagliere

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