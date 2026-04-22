Bce prepara le nuove banconote ma ci vorranno diversi anni prima di vederle in circolazione

La Banca centrale europea ha annunciato che nei prossimi anni saranno introdotte nuove versioni delle banconote in circolazione. I sei tagli attuali verranno aggiornati con una grafica diversa, ma il processo richiederà diversi anni prima che le nuove banconote siano distribuite e sostituiscano quelle esistenti. Per ora, le banconote attuali continueranno a essere utilizzate senza modifiche.

La Banca Centrale Europea apparecchia la rivoluzione dell’euro. Non in termini economici, ma grafici. Un’iniziativa annunciata per la prima volta nel 2021 e ora giunta al momento topico: entro fine aprile gli addetti ai lavori presenteranno le loro proposte di rinnovamento della veste grafica dei sei tagli di banconote utilizzati nell’Eurozona (5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro). E il “pezzo” da 500 euro? Come anticipato da tempo, il taglio “violetto” andrà definitivamente in pensione e non sarà più emesso dalla Zecca comunitaria. Ci vorranno però diversi anni prima di vedere le nuove “facce” sugli euro che usiamo tutti i giorni. Come saranno le...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bce prepara le nuove banconote, ma ci vorranno "diversi anni" prima di vederle in circolazione Notizie correlate La Bce prepara le nuove banconote, sparisce definitivamente quella da 500 euro: la scelta entro fine annoA fine mese scade il concorso grafico indetto per presentare le proposte per la nuova veste grafica delle banconote in Euro. "Ci vorranno diversi mesi per tornare alla normalità"Il ritorno a normali forniture di cherosene per il settore dell'aviazione e una diminuzione dei prezzi degli idrocarburi richiederanno "diversi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Euro digitale: la BCE prepara il progetto pilota dal 2027 - FIPE; La Bce prepara le nuove banconote, sparisce definitivamente quella da 500 euro: la scelta entro fine anno; La Bce prepara nuove banconote, ecco come sarà la nuova grafica. Addio a quella da 500 euro · LaC News24; Addio alla banconota da 500 euro: ecco cosa prepara la Bce. La Bce prepara le nuove banconote, sparisce definitivamente quella da 500 euro: la scelta entro fine annoA fine mese scade il concorso grafico indetto per presentare le proposte per la nuova veste grafica delle banconote in Euro ... fanpage.it Bce prepara le nuove banconote, ma ci vorranno diversi anni prima di vederle in circolazioneLa Bce annuncia le future banconote da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Tra le proposte anche Leonardo da Vinci. Addio al taglio da 500 euro ... virgilio.it La Bce prepara le nuove banconote, sparisce definitivamente quella da 500 euro. - facebook.com facebook La BCE prepara il restyling delle banconote euro: design deciso entro il 2026, introduzione dal 2028. Temi, personaggi e cosa cambia davvero. x.com