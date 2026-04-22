BCE piano d’emergenza contro i rischi | l’Europa punta all’autonomia

A Bruxelles, un rappresentante della banca centrale europea ha descritto un piano d’emergenza volto a fronteggiare i rischi economici. Ha sottolineato che le tensioni geopolitiche mondiali stanno spingendo le autorità a considerare misure cautelative per garantire la stabilità finanziaria. La strategia punta anche a rafforzare l’autonomia dell’Europa in ambito monetario, in risposta alle incognite internazionali.

A Bruxelles, Joachim Nagel ha delineato un quadro di estrema cautela per la gestione monetaria europea, evidenziando come le turbolenze geopolitiche globali stiano costringendo i decisori a prepararsi a condizioni sempre più ostili. Il membro del direttivo della BCE e guida della Bundesbank ha espresso queste riflessioni durante un incontro nella capitale belga, proprio mentre si avvicina la riunione dell’istituto centrale fissata per mercoledì 29 aprile. La necessità di una strategia basata su scenari critici. Il modello decisionale attuale non può più limitarsi a proiezioni lineari, ma deve strutturarsi su tre livelli di rischio: quello fondamentale, uno scenario peggiore e uno scenario severo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BCE, piano d’emergenza contro i rischi: l’Europa punta all’autonomia Notizie correlate Europa, piano d’emergenza: nasce la difesa autonoma contro TrumpI funzionari europei stanno lavorando a un piano strategico di emergenza per garantire la difesa del Vecchio Continente qualora gli Stati Uniti... La Bce lascia i tassi invariati. Lagarde: “Rischi dalla guerra in Medio Oriente ma attrezzati contro lo shock”La Bce lascia i tassi invariati, ma avverte sui rischi crescenti legati alla guerra in Medio Oriente: inflazione spinta dall’energia e crescita più... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Euro digitale: la BCE prepara il progetto pilota dal 2027 - FIPE; La Settimana Economica | n. 16/2026; Emergenze meteo, boom costi. Il piano Ance per proteggere l’Italia; L'Ue: Col blocco di Hormuz conseguenze catastrofiche per i trasporti. Scorte di carburante condivise per salvare i voli estivi. L’Europa verso il piano d’emergenza, cherosene condiviso e meno consumiSi apre una settimana clou per l’Europa sul fronte energetico. La possibilità che l’Unione attinga alle scorte di cherosene si fa sempre più concreta. Il tema ... ilgazzettino.it Crisi Hormuz: l’Europa lancia un piano d’emergenza per salvare voli e carburantiL’Ue prepara un piano per fronteggiare la crisi del cherosene. Tra le misure: scorte minime obbligatorie e rafforzamento della raffinazione. Importanti chiarimenti del Commissario Tzitzikostas sui rim ... msn.com #Salvini: «I soldi per l’autotrasporto ce li avremmo, ma l’Europa ci blocca». x.com David da doppia cifra Solo due in Europa come l’attaccante della Juve facebook