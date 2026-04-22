Bcc di Filottrano | nuovo presidente e bilancio da 1,5 miliardi

Durante l’assemblea dei soci della Bcc di Filottrano, svoltasi al PalaBaldinelli di Osimo con oltre 700 partecipanti, è stato eletto all’unanimità Gabriele Morettini come nuovo presidente. Il bilancio dell’istituto, che ha sede nella stessa zona, si attesta a circa 1,5 miliardi di euro. La riunione ha segnato un momento importante per l’ente, che ha ora un nuovo leader alla guida.

L’assemblea dei soci della Bcc di Filottrano, riunita presso il PalaBaldinelli di Osimo con una partecipazione superiore alle 700 persone, ha sancito un nuovo capitolo istituzionale per l’istituto con l’elezione all’unanimità di Gabriele Morettini alla presidenza. Il cinquantatreenne, che vanta un solido percorso accademico con un dottorato in Economia Politica conseguito presso l’Università Politecnica delle Marche e un’attività di ricerca presso l’Inrca, assume il ruolo succedendo a Paolo Santoni dopo aver ricoperto le funzioni di amministratore tra il 2011 e il 2016 e di vicepresidente dal 2017 fino ad aprile di quest’anno. Solidità finanziaria e crescita demografica: i numeri del bilancio 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bcc di Filottrano: nuovo presidente e bilancio da 1,5 miliardi Notizie correlate Granarolo vola oltre 1,8 miliardi: nuovo presidente e bilancio recordIl colosso lattiero-caseario Granarolo chiude l’esercizio 2025 con una crescita del fatturato pari al 5,4%, raggiungendo quota 1. Bilancio dell’«Olimpiade diffusa»: impatto economico da 5,3 miliardiMilano-Cortina 2026 si è presentata come un’operazione industriale e territoriale «diffusa» più che come un evento concentrato: tre Regioni coinvolte... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Gabriele Morettini eletto presidente della Bcc Filottrano; La Ciclistica Valle Trigno alla Granfondo Michele Scarponi di Filottrano. Gabriele Morettini eletto presidente della Bcc di Filottrano, approvato bilancio 2025Gabriele Morettini è stato eletto all'unanimità presidente della Bcc di Filottrano (Ancona) dall'assemblea dei soci, presenti in oltre 700, che si è svolta al PalaBaldinelli di Osimo. (ANSA) ... ansa.it Filottrano, iniziativa solidale da parte della Bcc: arriva il contributo per la nuova sede della Croce GiallaQuest’anno il Natale della Bcc di Filottrano si colora di giallo. L’istituto di credito prosegue nell’iniziativa solidale a favore di progetti utili alla comunità. Dopo aver reso Filottrano città ... ilrestodelcarlino.it Le nostre under 12 hanno giocato fuori casa contro il Filottrano questo pomeriggio: le ragazze hanno lottato per tutta la partita, mostrando grinta e determinazione. Orgogliosi di voi #goladies - facebook.com facebook