Bilancio dell’Olimpiade diffusa | impatto economico da 5,3 miliardi

Il bilancio dell’«Olimpiade diffusa» mostra un impatto economico di 5,3 miliardi di euro, causato dall’organizzazione in tre Regioni e dalla presenza di 55 sponsor. La manifestazione ha attirato 2,5 milioni di visitatori e ha portato a investimenti di 3 miliardi in infrastrutture. Milano-Cortina 2026 si è configurata come un’operazione dispersiva e articolata, coinvolgendo numerosi territori e settori diversi. La fase di preparazione prosegue con nuovi progetti in cantiere.

Tre Regioni coinvolte, 55 sponsor, 2,5 milioni di visitatori e 3 miliardi in infrastrutture. Milano-Cortina 2026 si è presentata come un’operazione industriale e territoriale «diffusa» più che come un evento concentrato: tre Regioni coinvolte (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto) su 22.000 chilometri quadrati, con 3.565 atleti, 92 Paesi e 16 discipline olimpiche. Il perimetro dei cantieri è stato altrettanto indicativo: 98 opere complessive, di cui 51 infrastrutture e 47 impianti sportivi. 🔗 Leggi su Laverita.info

