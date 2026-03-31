Batterie da 6000mAh | il silicio rivoluziona l’autonomia degli smartphone

A gennaio 2026, la capacità media delle batterie degli smartphone ha superato i 5000mAh, segnando un nuovo limite nella ricerca di maggiore autonomia. Tra le innovazioni che hanno contribuito a questo risultato, il silicio viene considerato un elemento chiave per aumentare la capacità delle batterie, portando a dispositivi con batterie da 6000mAh e oltre.

La corsa verso l’autonomia estrema ha raggiunto una soglia critica a gennaio 2026, con la capacità media delle batterie degli smartphone che sfonda il muro psicologico dei 5000mAh. I dati indicano che quasi un dispositivo su tre venduto globalmente supera ora i 6000mAh, guidando un cambiamento radicale nel mercato mobile. Questa esplosione di capacità non è casuale ma strutturale, trainata da produttori cinesi che hanno reso concreta la promessa dei 6000mAh grazie a innovazioni chimiche come le celle al silicio-carbonio. Mentre il resto del mondo osserva con cautela, la Cina ha già consolidato questo standard, creando un divario tecnologico evidente tra i mercati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Batterie da 6000mAh: il silicio rivoluziona l’autonomia degli smartphone Articoli correlati Samsung testa batterie silicio-carbonio fino a 18.000 mAh per smartphoneSamsung sarebbe al lavoro su nuove batterie per smartphone basate sulla tecnologia silicio-carbonio, capaci di superare di gran lunga gli standard... Energia solare: molecola simile al DNA rivoluziona l’accumulo, superando le batterie al litio.Dalla California una “batteria solare” ispirata al DNA: rivoluzione nell’accumulo energetico Una ricerca dell’Università della California apre nuove... Realme 16 pro+ 5G: uno smartphone sorprendente che punta su autonomia, fotocamera e prestazioniDopo alcuni giorni di utilizzo reale, il realme 16 Pro+ 5G si rivela uno smartphone equilibrato e convincente. Apple e Samsung in Ritardo La Rivoluzione è Qui! #shorts #smartphone #iphone #apple #samsung