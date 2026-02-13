La Commissione Ue sfida lo scrolling sui social | nel mirino il design delle app

La Commissione europea ha avviato una battaglia contro lo scrolling infinito sui social, puntando il dito contro il modo in cui molte app sono progettate. La causa è il modo in cui queste piattaforme invogliano gli utenti a restare più a lungo, spesso attraverso interfacce che favoriscono l’uso compulsivo. TikTok si trova al centro di questa disputa, poiché la Commissione critica il suo design che spinge a un consumo continuo di contenuti. La questione riguarda anche altri servizi, che potrebbero essere obbligati a rivedere le proprie modalità di funzionamento.

Il braccio di ferro in corso tra la Commissione europea e TikTok potrebbe aprire la strada a nuovi standard di design anche per le altre piattaforme social. Se per Bruxelles, come stabilito la scorsa settimana, il design di TikTok crea dipendenza con lo scrolling infinito di immagini e video, non è escluso che la stessa constatazione possa coinvolgere Facebook e Instagram. Le modifiche richieste dalla Commissione. Facendo un passo indietro, lo scorso 6 febbraio, la Commissione europea ha contestato in via preliminare la violazione del Digital services act da parte della società cinese, sostenendo che il design di TikTok crea dipendenza, soprattutto tra i più giovani. 🔗 Leggi su Panorama.it

Gizmo rivoluziona il modo di usare i social: la piattaforma permette di trasformare lo scrolling in mini app interattive grazie all’intelligenza artificiale.

L’Unione Europea ha aperto un’indagine su TikTok, accusando la piattaforma di aver progettato funzionalità che favoriscono la dipendenza, come lo scorrimento infinito e l’autoplay.

