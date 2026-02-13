La Commissione Ue sfida lo scrolling sui social | nel mirino il design delle app

Da panorama.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha avviato una battaglia contro lo scrolling infinito sui social, puntando il dito contro il modo in cui molte app sono progettate. La causa è il modo in cui queste piattaforme invogliano gli utenti a restare più a lungo, spesso attraverso interfacce che favoriscono l’uso compulsivo. TikTok si trova al centro di questa disputa, poiché la Commissione critica il suo design che spinge a un consumo continuo di contenuti. La questione riguarda anche altri servizi, che potrebbero essere obbligati a rivedere le proprie modalità di funzionamento.

Il braccio di ferro in corso tra la Commissione europea e TikTok potrebbe aprire la strada a nuovi standard di design anche per le altre piattaforme social. Se per Bruxelles, come stabilito la scorsa settimana, il design di TikTok crea dipendenza con lo scrolling infinito di immagini e video, non è escluso che la stessa constatazione possa coinvolgere Facebook e Instagram. Le modifiche richieste dalla Commissione. Facendo un passo indietro, lo scorso 6 febbraio, la Commissione europea ha contestato in via preliminare la violazione del Digital services act da parte della società cinese, sostenendo che il design di TikTok crea dipendenza, soprattutto tra i più giovani. 🔗 Leggi su Panorama.it

la commissione ue sfida lo scrolling sui social nel mirino il design delle app

© Panorama.it - La Commissione Ue sfida lo scrolling sui social: nel mirino il design delle app

Gizmo trasforma lo scrolling sui social in mini app interattive con intelligenza artificiale

Gizmo rivoluziona il modo di usare i social: la piattaforma permette di trasformare lo scrolling in mini app interattive grazie all’intelligenza artificiale.

TikTok sotto accusa della Ue, rischio multa fino al 6% del fatturato: nel mirino il design che crea dipendenza

L’Unione Europea ha aperto un’indagine su TikTok, accusando la piattaforma di aver progettato funzionalità che favoriscono la dipendenza, come lo scorrimento infinito e l’autoplay.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ue, la sfida della competitività: oggi il summit nel castello belga; Legiferare meglio in tempi di crisi: il Better Regulation Framework e la sfida dell’autonomia strategica europea; Meta nei guai: l'Europa contro il blocco delle altre AI su WhatsApp; Asse Meloni-Merz, Ue sfida Parigi e punta a rilanciare competitività.

la commissione ue sfidaLa sfida della competitività, la riunione Ue in un castelloGiovedì, vicino a Bruxelles, i capi di Stato e di governo discutono su come rilanciare l'economia e l'autonomia strategica del Vecchio Continente. Presente anche Mario Draghi ... corriere.it

Ue, la sfida della competitività: oggi il summit nel castello belga(Adnkronos) - Il debito comune è l'unico modo che l'Unione europea ha per rimanere competitiva con gli Stati Uniti d'America e la Cina. Da soli, gli Stati nazionali europei sono destinati a soccombe ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.