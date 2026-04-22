Basta femminicidi | indetta la manifestazione in piazza per la morte di Adriana Mazzanti

Una manifestazione è stata organizzata in piazza per protestare contro i femminicidi, a seguito della morte di Adriana Mazzanti, una donna di 63 anni uccisa nella sua abitazione. Le indagini sono ancora in corso per chiarire se si sia trattato di un femminicidio o di un omicidio legato a un suicidio, dopo che il marito di 73 anni si è tolto la vita nello stesso contesto. La comunità si prepara a riunirsi per chiedere giustizia.

Mentre le indagini sul presunto femminicidio-suicidio di Castel Maggiore proseguono per fare chiarezza sulla dinamica dell'uccisione della 63enne Adriana Mazzanti e sul suicidio del marito 73enne Mauro Zaccarini, la comunità del paese alle porte di Bologna si prepara a scendere in strada per dire.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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