Nell’ultimo incontro di regular season, la squadra di basket di serie C ha ottenuto una vittoria di misura contro la squadra avversaria, con il punteggio di 65-64. La partita si è giocata a due turni dalla fine del campionato regionale Toscana e ha consentito alla Wetech’s Fides di rafforzare la propria posizione in classifica. Questa vittoria rappresenta un passo importante per la squadra in vista dei playoff.

A due turni dall’epilogo della stagione regolare la Wetech’s Fides compie un passo fondamentale per blindare un posto tra le prime otto della serie C Toscana di basket ed accedere ai play-off. Nello scontro diretto con Valdisieve i ragazzi di coach Serravalli, grande ex della sfida, s’impongono di strettissima misura per 65-64 e salgono a quota 32 punti, staccando di due lunghezze proprio i sievesi che, tuttavia, dovranno ancora osservare il turno di riposo. Era una partita da vincere e la missione è stata compiuta dai gialloverdi pur soffrendo, specie nel quarto parziale, tra stanchezza e nervosismo. Eppure i montevarchini avevano condotto la gara fin dal primo minuto, spinta da un gran numero di tifosi sugli spalti della Wetech’s Arena.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie C: colpo playoff per la Fides. Vittoria (65-64) nello scontro diretto

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