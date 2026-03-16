Calcio a 5 Forlì ko nello scontro diretto | il Montale vince 7-4 e rilancia la corsa playoff

Nella penultima giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5, il Forlì ha subito una sconfitta nello scontro diretto contro il Montale, che si è imposto con il punteggio di 7-4. La partita si è giocata sul campo dei padroni di casa, che hanno conquistato tre punti importanti, rafforzando così la loro posizione in classifica in chiave playoff.

La sconfitta complica la situazione in classifica. Il Forlì, che era secondo, viene scavalcato dal Parma e agganciato dal Gatteo, scivolando così al quarto posto Brutto stop per il Forlì Calcio a 5 nella penultima giornata del massimo campionato regionale. Sul campo del Montale finisce 7-4 uno scontro diretto pesantissimo in chiave playoff, con i padroni di casa che conquistano tre punti fondamentali e mettono una seria ipoteca sulla zona che vale la post season. La partita si era aperta nel migliore dei modi per i forlivesi. Dopo pochi minuti, infatti, è Giangrandi a portare avanti il Forlì, dando l’impressione di poter controllare la gara.... 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Calcio a 5, penultima giornata: il Forlì fa visita al Montale in uno scontro diretto playoffIntanto l’Under 19 ha concluso il proprio campionato domenica scorsa al sesto posto finale, chiudendo la stagione con tre vittorie consecutive Sabato... Frosinone, vittoria chiave nello scontro diretto: Spezia ko con Kvernadze e Ghedjemis. Verso la Serie A.Il Frosinone vince 2-0 sul campo dello Spezia, consolidando il secondo posto in classifica in Serie B. Altri aggiornamenti su Calcio a 5 Forlì ko nello scontro... Temi più discussi: Calcio a 5 serie c. Poker del Forlì: è secondo da solo; Calcio a 5, penultima giornata: il Forlì fa visita al Montale in uno scontro diretto playoff; Calcio dilettantistico, Notizie, Risultati, Classifiche, Video - Emilia-Romagna; Forlì, al PalaMarabini scontro verità col Gatteo: servirà tutto il calore del pubblico biancorosso. Calcio a 5, primi bilanci per l'under 19 del Forlì: Percorso in crescita, ora vogliamo arrivare fino alle finali di Coppa ItaliaArchiviato il campionato, ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia di categoria, che vedrà l’Under 19 del Forlì esordire il 22 marzo contro il Città del Rubicone ... forlitoday.it Calcio a 5, penultima giornata: il Forlì fa visita al Montale in uno scontro diretto playoffIntanto l’Under 19 ha concluso il proprio campionato domenica scorsa al sesto posto finale, chiudendo la stagione con tre vittorie consecutive ... forlitoday.it Il contatto Scalvini-Frattesi giudicato regolare in campo dall'arbitro Manganiello è stato oggetto di analisi a Sky Calcio Club Per tutti era calcio di rigore netto! - facebook.com facebook Billy #Costacurta a Sky Calcio Club: "Scudetto 8 punti da recuperare sono tanti. Fossi nel #Milan, comincerei a pensare alle squadre che sono dietro più che al primo posto…” x.com