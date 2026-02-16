Frosinone vittoria chiave nello scontro diretto | Spezia ko con Kvernadze e Ghedjemis Verso la Serie A

Il Frosinone ha conquistato una vittoria decisiva contro lo Spezia, causando la sconfitta dei liguri e avvicinandosi alla promozione in Serie A. Kvernadze e Ghedjemis hanno segnato i gol che hanno deciso il risultato, regalando ai ciociari tre punti fondamentali. La partita si è svolta al Picco, dove i gialloblù hanno dominato il secondo tempo, portando a casa una vittoria importante.

Frosinone al Volo, Spezia Ko: Decidono Kvernadze e Ghedjemis una Partita Contesa. Il Frosinone vince 2-0 sul campo dello Spezia, consolidando il secondo posto in classifica in Serie B. Decisive le reti di Kvernadze e Ghedjemis, in una partita al "Picco" caratterizzata da due rigori inizialmente concessi allo Spezia, poi annullati dal Var. Una vittoria importante per la squadra di Alvini, che si avvicina sempre di più alla Serie A. Un Match Sotto la Pioggia e al Vaglio del Var. La sfida tra Spezia e Frosinone, disputata domenica 15 febbraio 2026, si è svolta sotto una pioggia battente, con una temperatura di 9 gradi.