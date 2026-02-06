Sogno Nba al PalaCalafiore il Falcomatà-Archi vive l’esperienza del Draft 2026

Reggio Calabria si anima questa mattina per il Draft 2026 della Jr. Un evento che richiama tanti tifosi e appassionati di basket. Le squadre si preparano a scegliere i nuovi talenti, mentre lo stadio PalaCalafiore si riempie di entusiasmo. È una giornata importante per la città, che sogna di vedere uno dei suoi giovani emergere nel grande palcoscenico della NBA.

Reggio Calabria si prepara a vivere una giornata di grande sport e spettacolo con il Draft 2026 della Jr. Nba Fip School League, in programma sabato 7 febbraio, dalle ore 16 alle 18, al PalaCalafiore. Un evento atteso e altamente simbolico che segna l’avvio ufficiale del percorso sportivo delle.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Sabato 7 febbraio il PalaCalafiore si trasforma in palcoscenico per il Draft Junior NBA FIP Schools Calabria.

sogno nba al palacalafioreSogno NBA al Palacalafiore: l’I.C. Falcomatà-Archi vive l’esperienza del Draft 2026Reggio Calabria si prepara a vivere una giornata di grande sport e spettacolo con il Draft 2026 della Jr. NBA FIP School League, in programma sabato 7 febbraio, dalle ore 16 alle 18, al PalaCalafiore. strettoweb.com

